"Яндекс.Такси": мы соблюдаем законы Эстонии

Недавно Delfi написал о том, что Yandex.Taxi, возможно, не исполняет законы Эстонии, так как действует посредством предоставления услуги информационного общества. Пресс-служба Yandex.Taxi не согласна с критикой и считает, что компания соблюдает местные законы.
"Мы соблюдаем требования локального законодательства в каждой стране, где доступен сервис. Перед запуском на рынке и после этого наша команда всегда тщательно изучает законы и вносит изменения в работу платформы согласно законодательству, если это необходимо", — сообщила пресс-служба Yandex.Taxi.
"В соответствии с действующими законами Эстонии — Законом об услугах информационного общества и Директивой об электронной коммерции 2000/31/EU - Yandex.Taxi — это сервис информационного общества, который отвечает за разработку программного обеспечения и предоставление услуг информационного общества.
В отличие от некоторых других игроков на эстонском рынке, мы не работаем с водителями напрямую и работаем только с партнерами — местными транспортными компаниями, которые предоставляют транспортные услуги на основании лицензии. Являясь сервисом информационного общества, в соответствии с законодательством Yandex.Taxi не обязан иметь специальную лицензию.
Согласно Закону об общественном транспорте наши партнеры, предоставляющие транспортные услуги в Эстонии, должны быть зарегистрированы на ее территории и иметь специальные разрешения. Они выполняют эти требованиям и обязаны соблюдать другие правила в рамках местного законодательства.
Что касается возможных изменений в законодательстве Эстонии — мы находимся в диалоге с государственными и муниципальными органами, открыты к диалогу и готовы делиться наработками и опытом, накопленным в ходе работы в разных регионах мира. Мы намерены и дальше соблюдать законодательство и оперативно следить за его изменениями", — обещает Yandex.Taxi.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Он ошибся. Слова Листьева перед смертью
Знакомая рассказала, какой образ жизни вела компания Диденко
Выяснилось, чего "боится" коронавирус
Как «Спартак» выбил армейцев из Кубка России