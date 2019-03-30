”Яндекс.Такси” допустил рост цен при лимите работы ”уставших” водителей

”Мы действительно обсуждаем этот вопрос с правительством Москвы. Проблема переработок в целом преувеличена. Абсолютное количество водителей, которые действительно перерабатывают, — это, по нашим оценкам, первые проценты. Проблем много, кардинально это ситуацию не изменит”, — сказал Худавердян РБК.

Глава сервиса считает, что цены могут измениться в случае, если водителей станет меньше.

”Совокупных часов на линии станет меньше. Это означает, что, так как цену по сути определяет алгоритм, то автоматически цены чуть-чуть скорректируются. Как сбалансируется система, сложно прогнозировать, потому что сегодня огромное количество водителей работает в режиме подработки, и речь идет о нескольких часах в день. Это означает, что если цены немного скорректируются вверх, то это станет более интересно этим водителям-подработчикам, и они, может быть, станут немного больше работать, и все сгладится. В целом мы не считаем, что это какое-то критическое изменение”, — добавил Худавердян.