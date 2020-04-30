Яна Тоом: потребительские привычки изменятся. Наверное, мы научимся делать маникюр или наращивать ресницы

"Есть проблема, с которой столкнулся Китай. Там пытаются вернуть людей к привычкам потребления. И это не получается", — передает RusERR слова Тоом, сказанные в передаче "Кто кого?" на телеканале ETV+.

"Например, я каждый день дома пеку хлеб. Это занимает у меня семь минут вечером и утром полчаса. Себестоимость прекрасной свежей буханки — 65 центов. И я не уверена, когда вся эта "шляпа" закончится, я пойду в магазин за хлебом", — пояснила Тоом.

По словам евродепутата, таких людей очень много. "Тетеньки достали швейные машинки и шьют маски. Отсюда недалеко и до юбочек. Почему я говорю "Мой мир не будет прежним"? Привычки потребительские изменятся. Наверное, мы научимся делать маникюр и, может быть, даже наращивать ресницы. Кто его знает", — добавила Тоом.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!