Яанус Рахумяги: у меня никогда бизнес не шел так хорошо, как сейчас

Бизнесмен говорит, что во время чрезвычайного положения находится в Эстонии и занимается вещами, которыми в другие время не занялся бы. ”Я в Эстонии и занимаюсь вещами, о которых я даже подумать не мог, что умею ими заниматься: работа в саду, стрижка поросли… Вот отремонтировал террасу, построил дома тренажерный зал…”, — перечисляет он.

Что касается бизнеса, то дела идут лучше, чем когда бы то ни было. ”Не знаю, уместно ли так говорить, но у меня за всю историю предприятия (ESC действует с 2010 года) не было столь хороших времен, как сейчас. Индийский океан, Южная Африка, Шри-Ланка, Дубаи, Оман — везде порты закрыты и новых судовых охранников охранные фирмы в море послать не могут. Поскольку год у нас начался очень хорошо, то сейчас в зоне риска у нас работает максимальное количество народа, и они постоянно ходят в море. У нас там достаточно человек, а вот маленькие фирмы теряют рынок, так как в условиях кризиса не могут отправить на место своих людей. Так что сейчас у нас бизнес цветет”, — поясняет предприниматель.

По его словам, более половины клиентов — танкерное судоходство. ”Дела у них идут хорошо благодаря низкий цене на нефть. Нефть негде хранить, и в качестве хранилищ используются танкеры. Мы охраняем их на протяжении всего ”Африканского рога”, то есть на побережье Йемена, Омана и Сомали”.



Рахумяги отмечает, что в целом Эстония хорошо справляется с коронакризисом, но есть недостатки в коммуникации. ”Народ должен быть вовлечен. Это ведь не какое-то ведомственное учение. На кону — человеческие жизни и судьбы. Очень многие люди вложились в свое будущее и бизнес — они имеют право знать, каков план. Не должно быть так, что каждый день за столом сидят разные люди и говорят разные вещи. Что станет с нашими фирмам? Когда можно будет навестить родителей? Когда можно идти в кафе? Нужна четкая информация, четкие правила”.

Есть ли что-то хорошее в этом кризисе? По словам Рахумяги, кризис низверг с пьедестала троицу ”чиновники-политики-журналисты” и вывел в орбиту внимания представителей других областей: врачей, предпринимателей, специалистов по урегулированию кризиса. ”Сейчас для эстонцев самое лучшее время, чтобы покорить мировой рынок каким-нибудь новым решением, как, например, электронный регистр судов”, — говорит бизнесмен. Также следует использовать полученный опыт дистанционного обучения и, к примеру, создать государственную э-школу. ”Это освободит, например, людей, которые хотят переехать в сельскую местность, но не делают этого из-за отсутствия там школы. Проживающие за границей иностранцы также могли бы получить эстонское образование”.