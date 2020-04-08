Яак Ааб: следует прекратить выплачивать госчиновникам вознаграждения по результатам и премии

Сегодня мы находимся в ситуации, где видим, что частный сектор сокращает, урезает, снижает зарплаты, санирует, сворачивает. А государственный аппарат, кажется, делает вид, что кризиса нет: большие премии, повышение зарплат, и речи нет об урезании или сокращении, пересмотре опорных услуг.

В своем комментарии министр Ааб отметил, что поскольку на зарплатном рынке в последние годы зарплаты сильно росли, государственный сектор тоже прилагал усилия, чтобы идти в ногу по части конкурентоспособности зарплат. Зарплатная политика государства децентральная, что означает, что наиболее важные решения об оплате принимаются на уровне учреждения.

"Что касается выплаты вознаграждений по результатам и премий, то здесь законом предписано, что в течение календарного года переменной зарплаты можно доплачивать к основной зарплате чиновника до 20 процентов от годовой основной зарплаты чиновника. Это правило помогает избежать того, чтобы доля переменной зарплаты слишком разрослась, вместе с тем позволяет выразить признание лучшим за выдающиеся результаты. В сегодняшней ситуации государству тоже следует проанализировать свою зарплатную политику и возможные преобразования. Поэтому, по моей оценке, не самый подходящий момент продолжать выплачивать вознаграждения по результатам и премии", — заявил Ааб.

По словам министра, тема урезания в государственном секторе пока не обсуждается, поскольку сейчас связанные с кризисным управлением действия имеют первостепенную важность. Но понятно, что на государственный сектор тоже повлияет ситуация, которая сегодня уже больно ударила по частному сектору.

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