Яак Ааб представил план распределения средств фонда справедливого перехода Ида-Вирумаа

Министерство финансов подготовило первоначальный план, исходя из которого распределение средств переходного фонда наилучшим образом соответствовало бы поставленным целям. ”Принимая во внимание вводные, полученные от партнеров, и предложения членов руководящего комитета, мы несколько изменили план финансирования мер”, — сказал министр Яак Ааб.
Поскольку запланированные инвестиции в Нарвскую больницу, а также в культурную и спортивную инфраструктуру, не являются приемлемыми в соответствии с положением о фонде, эти деньги будут распределены между другими нуждающимися в финансировании направлениями. ”Например, теперь мы можем направить более пристальное внимание на снижение зависимости центрального теплоснабжения от горючего сланца, на инвестирование в промышленность или диверсификацию предпринимательства, при этом местные самоуправления также могут поддержать процесс перехода в регионе, инвестируя в мощности по уходу за пожилыми людьми и детские учреждения, в энергоэффективность общественных зданий, в сберегающую мобильность и экономику замкнутого цикла,” — пояснил Ааб. Инвестиции в Нарвскую больницу и культурную инфраструктуру могут быть профинансированы за счет средств других европейских фондов.
Предпринимательское направление плана справедливого перехода сосредоточено на промышленных инвестициях, повышении наукоемкости предпринимательства и вспомогательных услугах, на малом бизнесе, на повышении квалификации работников сланцевого сектора и ускорении их перехода на новую работу, на разработке новых учебных программ, нацеленных на поддержание изменений в экономике.
Второе направление, касающееся жизненной среды, предусматривает мероприятия по отделению централизованного теплоснабжения от горючего сланца как сырья, решение экологических проблем, связанных с добычей и переработкой сланца, и сокращение ущерба для здоровья, а также развитие социальных и медицинских услуг, поддерживающих социальные изменения.
В начале месяца правящая коалиция решила не расширять целевой регион справедливого перехода и на данный момент сосредоточиться на подготовке содержания и принципов распределения мер, которые позволят оказать Ида-Вирумаа поддержку, необходимую для смягчения экономических, социальных и экологических последствий, а также для формирования новой экономической структуры, нацеленной на достижение климатических целей.
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