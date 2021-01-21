Яак Ааб: новая коалиция освободит среднюю пенсию от налога

Член правления Центристской партии Яак Ааб, участвующий в коалиционных переговорах, сказал в передаче "Интервью недели" на канале ETV+, что с Партией реформ удалось договориться об освобождении от подоходного налога средней пенсии в размере 550 евро. Об этом сообщает rus.err.
От подоходного налога пенсии планируют освободить в 2022 году. Еще договаривающиеся стороны согласились повысить пенсии. По словам Яака Ааба, после пенсионной реформы высвободятся деньги, которые по сути должны идти на пенсии.
Другие налоговые вопросы Партия реформ и Центристская партия решили ближайшие два года не поднимать. Реформисты отказались от предвыборного обещания сделать необлагаемый минимум в 500 евро для всех, а центристы решили не расширять ступенчатую налоговую систему.
Как пояснил Ааб, сейчас в условиях кризиса сложно принимать большие решения.
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