Яак Ааб: новая коалиция освободит среднюю пенсию от налога

От подоходного налога пенсии планируют освободить в 2022 году. Еще договаривающиеся стороны согласились повысить пенсии. По словам Яака Ааба, после пенсионной реформы высвободятся деньги, которые по сути должны идти на пенсии.

Другие налоговые вопросы Партия реформ и Центристская партия решили ближайшие два года не поднимать. Реформисты отказались от предвыборного обещания сделать необлагаемый минимум в 500 евро для всех, а центристы решили не расширять ступенчатую налоговую систему.

Как пояснил Ааб, сейчас в условиях кризиса сложно принимать большие решения.