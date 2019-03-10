”Я положил в банкомат 500 евро. На счет перевели 400. Где остальные?!” Объясняет банк

Проверка сделки производится на основании электронной распечатки банкомата. При проверке данной сделки выяснилось, что банкомат работал корректно, и в кассе банкомата излишка денег не зарегистрировано.

Исходя из вышеприведенных обстоятельств у Банка, к сожалению, нет оснований вернуть Вам 100 евро”.

Не согласен



Клиента такой ответ не устроил, и он направил в банк письмо следующего содержания:

”Банкомат работал некорректно, т.к. в нем не было функции "Отменить сделку", была только кнопка "Перевести на счет". Ждал несколько минут пока автоматически банкомат вернёт купюры, но он автоматически перевел на счёт 400 вместо 500 евро.

Я сразу обратился в контору банка. Работник сказал, что сразу вернуть деньги не могут.

Но ведь правильно было закрыть его и проверить сразу, т.к. деньги, которые остаются лишними в банкомате, может получить следующий клиент (у меня такая ситуация уже была).

Сразу можно было посмотреть камеры и сделки, совершенные банкоматом.

Прошу предоставить мне данные главного работника в банке для связи с ним.

Я написал жалобу в Департамент защиты прав потребителя по этому вопросу. Также связался со СМИ, чтобы люди знали о таких ситуациях”.

И правда обратился. RusDelfi направил в Swedbank просьбу прояснить ситуацию.

Банк: объяснение и советы



От лица банка ситуацию комментирует специалист в сфере услуг АТМ Андрес Поджукс.

В случае проблем при взносе наличных мы со своей стороны пытаемся как можно быстрее разобраться с этим случаем, дабы клиент мог перевести на свой счет введенную сумму. Для этого мы привлекаем две стороны, от Swedbank не зависящие. Первая — это фирма по обслуживанию, которая осуществляет технический осмотр банкомата: смотрит логи, показывающие, что делал клиент в банкомате, а также была ли машина до и после сделки в надлежащем техническом состоянии. Вторая — партнер, отвечающий за перевозку наличности, который вслепую проводит инвентуру имеющейся в банкомате наличности. При необходимости техники могут осмотреть и внутренности автомата, и видеозаписи. В подобных случаях мы всегда общаемся со всеми причастными к ситуации — и с обслуживающими автомат, и с перевозчиками наличности.

Мы советуем клиентам перед введением наличности в автомат пересчитывать ее. Это решает сразу несколько задач: во-первых, клиент убеждается в сумме, которую собирается ввести в автомат, а также в том, что банкноты не помятые и не рваные. Кроме того, если между деньгами оказался какой-либо посторонний объект, его можно убрать.

Автор статьи поинтересовалась у банка также подробностями именно данной конкретной ситуации, произошедшей с супругом Анны. Мы спросили, например, соответствует ли действительности написанное автором письма? Можно ли тут говорить о технической ошибке? Возможна ли она? К сожалению, ответы на данные вопросы остались без ответа.