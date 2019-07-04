"Я не пью, только курю коноплю" и "Я ничего не умею". Забавные случаи на собеседованиях о работе

В компании по найму персонала множество рекрутинговых процессов, –например, по поиску руководителей высшего звена, менеджеров по продажам, производственных рабочих – всегда идет параллельно. Обычно ассистент встречает кандидата и направляет к нужному рекрутеру, но иногда в результате путаницы человек попадает не на то собеседование. Однажды проводивший собеседование рекрутер только в середине разговора понял, что беседует вовсе не с Антоном, а с Сергеем, который претендует на совсем другую должность, не никак не связанную с этим собеседованием. Также, случалось, на собеседование отправляли посетителей, у которых и в мыслях не было менять работу – например, клиентов, деловых партнеров или детей своих же коллег.

Я ничего не умею

Удивить профессионального рекрутера на собеседовании сложно, так как все люди разные, а их ответы весьма разнообразны. Но случается, собеседование сразу идет наперекосяк, особенно если ответы из кандидата приходится вытягивать. Если на вопрос о своих навыках человек отвечает «Я ничего не умею» или «Я не знаю», рекрутеру приходится брать на себя роль психолога, поскольку, как правило, люди все же что-то умеют и часто вполне компетентны для обсуждаемой должности, но слишком стесняются или страдают от заниженной самооценки.

Я не пью, только курю коноплю

Почти каждый, кто долго работает в сфере рекрутинга, сталкивался с кандидатом, пришедшим на собеседование нетрезвым. На вопросы об алкоголе такие люди отвечают по-разному. Обычно отрицают, что выпивали, или в качестве оправдания ссылаются на день рождения или еще какой-нибудь праздник. Реже человек признает, что алкоголь является проблемой. В одном случае кандидат честно и открыто сказал, что он не пьяный и вообще не употребляет алкоголь, потому что снимает стресс по-другому – только курит коноплю.

Дадут ли пособие по случаю свадьбы?

Во время собеседования вопросы задает не только рекрутер – кандидат тоже может получить информацию на интересующие его темы. Как правило, люди спрашивают о рабочем расписании, условиях труда и рабочей среде, о заработной плате, но иногда вопросы бывают крайне неожиданными. Вот, например, очень скромный список тем, которые могу волновать кандидатов: Дадут ли пособие по случаю свадьбы? А предыдущий работник умер от голода? Что будет, если у меня ребенок заболеет? А на работу ходить нужно? Как мне добраться до работы утром?

Сбежать тайком

В процессе рекрутинга часто проверяются способности и навыки кандидата. Как правило, делать тест или пробное задание человека оставляют в одиночестве, чтобы ничего не мешало ему сосредоточиться. Некоторые пользуются ситуацией и ищут правильные ответы на просторах интернета либо пишут друзьям. Но в одном случае кандидат, которого оставили писать тест, потихоньку выскользнул из кабинета и покинул офис фирмы, и больше его не видели. Вероятно, задание оказалось слишком сложным.

Взятка в виде коробки конфет

Традиция пытаться подкупить рекрутера уже почти осталась в советском прошлом, но и в наши дни кандидаты могут прийти на собеседование с коробкой конфет, шоколадкой или цветами, как будто это должно повлиять на выбор рекрутера.