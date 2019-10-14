Work hard, play hard: международный размах и богатство возможностей!

IT-компания Derivco Estonia OÜ сочетает в себе как возможности развития для работников, характерные для стартапов, так и маститость предприятия, выдержавшего штормы.

Derivco Estonia OÜ является филиалом крупного международного предприятия Derivco. В Эстонии предприятие действует уже 15 лет, но под своим нынешним названием – с 2014 года. Повседневная работа компании – это разработка игр и различных решений для онлайн-казино.

Derivco привлекает своим международным размахом и богатством возможностей. Компания базируется в Южно-Африканской Республике и имеет офисы по всему миру от Коста-Рики до Австралии – разнообразие можно увидеть и в таллиннском офисе, где работают люди 21 национальности.

Рабочим языком компании является английский. Конечно, в узком кругу можно услышать и другие языки, но документация, собрания и прочая официальная часть работы - на английском языке, как и ценности компании Derivco: Passion, Ownership и Care, которые изображены на стенах офиса и ощутимы в повседневной жизни.

Марилис Ааса

Менеджер по персоналу Марилис Ааса считает работу в Derivco Estonia большим и интересным вызовом для себя, поскольку в последние годы в компании наблюдался особенно быстрый рост. В настоящее время в компании работает 172 человека и, вероятно, к концу года будет еще больше.

В этом году фирма в третий раз участвует в международном исследовании под названием Great Place To Work, где до сих пор достигали хороших результатов. Обратная связь работников подтвердила, что в компанию легко влиться и в ней приятно работать. Стоит отметить, что почти все работники, начавшие работать с самого основания фирмы, работают и по сей день.

Быстрое развитие продолжается

Derivco Estonia OÜ четыре года подряд получало премию Gasell, которая присуждается наиболее быстрорастущим предприятиям в Эстонии, и стремительное развитие в Derivco продолжается. Компания предоставляет работникам возможности для развития, составляя для каждого новичка индивидуальный план, который, в зависимости от должности, может включать в себя участие в различных тренингах и получение сертификатов. Помимо обучения извне, работники могут пополнять свои знания и навыки, учась у опытных коллег. Таким образом как новички, так и находящиеся в роли учителя работники со стажем пробуют свои силы и пополняют свой профессиональный багаж.

Развитие – это ключевое слово, которое объединяет Derivco. Помимо slot-игр, несколько лет назад началась разработка новых типов настольных игр для казино. Разработка нового продукта внесла разнообразие в деятельность разработчиков, тестировщиков и других специалистов, предлагая им новые профессиональные вызовы как творческого, так и технического характера. Рост и расширение портфеля продукции компании дали новые возможности для внутриорганизационного карьерного роста как по горизонтали, так и по вертикали. Так появились возможности роста, например, у лидеров в сфере тестирования, некоторые дизайнеры стали разработчиками, более разнообразной стала также работа отдела по персоналу, так как помимо профильных программистов, тестировщиков, дизайнеров и координаторов, они стали нанимать в компанию специалистов из новых областей.

Современная и домашняя обстановка





Рабочую среду Derivco Estonia сотрудники описывают как свой второй дом. Контора в офисном здании Explorer рядом с Горхоллом, действительно очень красивая и удобная – расположенная на нескольких этажах, она дает возможность как сосредоточиться на работе, так и комфортно передохнуть, наслаждаясь прекрасными видами на Старый город и море.

В офисе есть уютные кухонные уголки, разнообразные переговорные комнаты, из которых самая оригинальная — «Сафари» указывает на страну происхождения предприятия, зоны отдыха с большими подушками и терраса с огородом, где работники в качестве хобби выращивают пряные травы, помидоры и перец чили. В одной из переговорных установлен настоящий покерный стол, где после работы можно устраивать турниры по настольным играм, чем работники с удовольствием пользуются.

Свободное время и домашние любимцы

Work hard, play hard – это один из лозунгов компании. В перерывах между напряженной мыслительной деятельностью в офисе можно поиграть в настольный футбол, игровые приставки или настольный теннис. По словам Марилис Ааса, почти каждый день в офисе можно встретить кого-то из домашних питомцев работников, вызывающих у коллег добрую улыбку, однако при этом учитываются и потребности аллергиков. У предприятия есть постоянный обитатель – хомяк Пикси, за которым может поухаживать каждый желающий.

Руководство, специалисты по персоналу и сами команды прилагают много усилий для поддержания атмосферы плодотворного сотрудничества и бодрого расположения духа. Помимо совместной деятельности, работников объединяет любовь к вкусной еде – каждый четверг в офисе поочередно проводятся дни тортов и фруктов. Совместное празднование Летних дней и Рождества является ежегодной традицией компании, организуется также, например, вечеринка в честь Хэллоуина, когда каждая команда погружается в атмосферу праздника.