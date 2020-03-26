Wolt призывает поддержать местные рестораны и снижает расценки на доставку
Чтобы повысить доступность своих услуг, Wolt снижает максимальную цену за доставку еды.
Чтобы повысить доступность своих услуг, Wolt снижает максимальную цену за доставку еды.
Если раньше максимальная стоимость доставки достигала 7,9 евро, то теперь плата за услугу не превысит 3,9 евро. Также в Таллинне и Тарту будет расширена зона доставки. Wolt призывает отдавать предпочтение небольшим местным кафе и ресторанам, чтобы поддержать их производство в сложное время.
По словам исполнительного директора Wolt в странах Балтии Лийз Ристал, очень важно поддержать свои любимые кафе и небольших местных производителей сегодня и поддержать их бизнес. ”Сейчас ресторанам очень нужны заказы потому, что они потеряют 50-80% своих продаж. Мы объединили предложения от небольших местных производителей, которым мы предлагаем бесплатный транспорт”, — призывает Ристал.
Для увеличения доступности доставки Wolt расширяет зону доставки в Таллинне и Тарту на 6,5 и 7 километров соответственно, а также снижает максимальную плату за доставку с 7,9 евро до 3,9 евро.
В ближайшие недели Wolt будет рекламировать в социальных каналах и мобильном приложении прежде всего небольшие местные кафе и рестораны.
На прошлой неделе Wolt начал бесконтактную доставку, эта опция сейчас по умолчанию включена у всех пользователей.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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