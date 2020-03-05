Wolt и Bolt вошли в топ-3 самых быстрорастущих компаний Европы

Financial Times составила ТОП самых быстроразвивающихся предприятий в Европе за последние четыре года. Второе место заняла оперирующая в Эстонии компания Wolt. С момента основания оборот Wolt вырос на 15 000 процентов, превысив в 2018 году 30 миллионов евро.

Исполнительный директор Wolt в странах Балтии Лийз Ристал говорит: ”Мы всегда фокусировались на создании прибыльного и устойчивого бизнеса, а не на поиске быстрого дохода. Будь то работа курьеров по трудовому договору, где мы платим все их налоги на рабочую силу; будь то биоразлагаемая упаковка еды в ресторанах, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду; или обеспечиваем обслуживание клиентов на местном языке”, — добавила Ристал.

Финская компания по доставке продуктов питания Wolt до сих пор оперировала в странах Северной Европы и Восточной Европы, но в начале года начала деятельность на Кипре. В этом году компания выйдет и на другие новые рынки.