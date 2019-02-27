WhatsApp вводит важную новую функцию

В рамках борьбы со спамом разработчики WhatsApp введут в мессенджер новую функцию, благодаря которой пользователи смогут ограничить их добавление в групповые чаты, — сообщает "Югополис" со ссылкой на портал Akket.
После введения этой функции пользователей WhatsApp невозможно будет добавить в какую-либо группу без их согласия. Пользователи смогут принимать приглашения в группу только от тех, кто числится в списке контактов. Предложения от всех остальных будут сразу блокироваться. В мессенджере не появятся подобные уведомления.
Функцию ввели в последней тестовой версии WhatsApp, и вскоре ее появление ожидается в обновленной версии мессенджера.
Ранее WhatsApp ограничил пересылку сообщений в целях борьбы с фейками. Также сообщалось, что WhatsApp не будет обновляться на старых телефонах.