WhatsApp вводит важную новую функцию

После введения этой функции пользователей WhatsApp невозможно будет добавить в какую-либо группу без их согласия. Пользователи смогут принимать приглашения в группу только от тех, кто числится в списке контактов. Предложения от всех остальных будут сразу блокироваться. В мессенджере не появятся подобные уведомления.

Функцию ввели в последней тестовой версии WhatsApp, и вскоре ее появление ожидается в обновленной версии мессенджера.

Ранее WhatsApp ограничил пересылку сообщений в целях борьбы с фейками. Также сообщалось, что WhatsApp не будет обновляться на старых телефонах.