23.09.2020, 09:20

Взять кредит станет сложнее: государство планирует создать регистр финансовых обязательств частных лиц


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Взять кредит станет сложнее: государство планирует создать регистр финансовых обязательств частных лиц
Foto: Ilmar Saabas

Государство планирует создать регистр финансовых обязательств частных лиц, на основании которого кредиторы должны принимать решение, выдавать ли кредит или нет.

Для создания регистра Министерство финансов направило на согласование намерение разработки законопроекта, чтобы узнать, каким образом в Эстонии можно создать так называемые позитивный кредитный регистр.

Сейчас в доступе находится негативная кредитная информация, то есть информация о задолженностях человека, но нет позитивной информации — о кредитах, заемах, рассрочках и т.д. На данный момент кредиторы не имеют обязательств обмениваться этой информацией, поэтому единый регистр сделал бы подход к выдаче кредитов более ответственным.

"Ежедневно слышим о ситуациях, когда человек переоценил свою платежеспособность, взял кредиты у разных кредиторов и в итоге не смог выплатить", — объясняет необходимость регистра вице-канцлер Министерства финансов Мяртен Росс.

По его словам, рассмотрение всех финансовых обязательств поможет кредиторам сознательно оценить платежеспособность человека, чт ов свою очередь поможет избежать на рынке чрезмерного кредитования и его последствий.

Для предотвращения проблем с выплатами кредитов во многих странах Европы созданы регистры финансовых обязательств частных лиц — платформы обмена данных, к которым имеют доступ кредиторы.

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