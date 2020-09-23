Взять кредит станет сложнее: государство планирует создать регистр финансовых обязательств частных лиц

Для создания регистра Министерство финансов направило на согласование намерение разработки законопроекта, чтобы узнать, каким образом в Эстонии можно создать так называемые позитивный кредитный регистр.

Сейчас в доступе находится негативная кредитная информация, то есть информация о задолженностях человека, но нет позитивной информации — о кредитах, заемах, рассрочках и т.д. На данный момент кредиторы не имеют обязательств обмениваться этой информацией, поэтому единый регистр сделал бы подход к выдаче кредитов более ответственным.

"Ежедневно слышим о ситуациях, когда человек переоценил свою платежеспособность, взял кредиты у разных кредиторов и в итоге не смог выплатить", — объясняет необходимость регистра вице-канцлер Министерства финансов Мяртен Росс.

По его словам, рассмотрение всех финансовых обязательств поможет кредиторам сознательно оценить платежеспособность человека, чт ов свою очередь поможет избежать на рынке чрезмерного кредитования и его последствий.

Для предотвращения проблем с выплатами кредитов во многих странах Европы созданы регистры финансовых обязательств частных лиц — платформы обмена данных, к которым имеют доступ кредиторы.