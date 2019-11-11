Взносы от Эстонии в бюджет Евросоюза могут вырасти на 120 миллионов

"Сокращение [субсидий] в первую очередь связано с ростом благосостояния и размера экономики Эстонии. Объем получаемых Эстонией прямых сельскохозяйственных субсидий вырос бы [в противном случае] в ценах 2018 года на 12% и в текущих ценах почти на 30%", - пояснили в Министерстве финансов.

Европейская комиссия обосновывает необходимость увеличить бюджет инфляцией, ростом экономики, брекситом и растущими расходами на реализацию приоритетных направлений политики ЕС.

При этом Еврокомиссия призывает страны-члены ЕС не придавать чрезмерного значения прямым размерам взносов и выплат, поскольку в этих расчетах не учитывает косвенная экономическая выгода от членства в ЕС, в случае Эстонии, по оценкам Еврокомиссии, эта выгода составит в следующий бюджетный период в среднем 2,74 млрд евро в год в ценах 2018 года или 8,85% ВНП Эстонии.

Бюджетные переговоры в ЕС продолжаются на уровне экспертов уже полтора года, но серьезная дискуссия на уровне глав государств и правительств начинается только сейчас.