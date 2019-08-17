Взлет, падение и молчание Маргуса Рейнсалу. Некогда успешный бизнесмен погряз в долгах и "испарился"

И это не просто какие-нибудь складские помещения, а недвижимость в деревне Оанду в Ляэне-Вирумаа, которая имеет для Рейнсалу особое значение. В этом живописном месте проходили мероприятия с участием многих известных людей Эстонии. Но кредиторы хотят вернуть свои деньги.

В рейтинг самых богатых людей Рейнсалу входил около 15 лет, но место, которое он занимал, постоянно менялось. Еще в 2008 году его состояние оценивалось в 128 млн евро. Самую большую сумму — 1,3 млн евро — он должен бизнесмену Яааку Роозипуу. Разбирательства продолжались долго, вплоть до позапрошлой недели, когда государственный суд решил не брать в производство жалобу Рейнсалу и его фирм и в силу вступило решение окружного суда, по которому Роозипуу имеет право требовать обратно свои деньги.

Также Рейнсалу должен, например, несколько десятков тысяч своему бывшему работнику Прийту Яаганту, который сейчас является владельцем строительной фирмы Mapri и который также требует свои деньги через суд. При этом Яагант отмечает, что Рейнсалу, скорее всего, совершал эти вещи ненамеренно. ”Я не думаю, что он делал это злонамеренно. В душе он не обманщик или преступник. Наверное, он действительно верил и верит до сих пор, что получит какие-то деньги из иностранных проектов. Но, кажется, эти мечты реализовать трудно”, — говорит Яагант.