Выяснились три возможных места, где могут построить первую эстонскую АЭС

Fermi Energia хочет установить в Эстонии небольшие модульные реакторы — эти реаторы нового типа сейчас находятся на финальном этапе разработки в Северной Америке, Канаде и Великобритании. Первые из них должны быть готовы к середине этого десятилетия.

Известно, что топливо для реакторов будет на основе оксида урана.

Тем не менее предприятие уже получило данные предварительного анализа насчет того, где в Эстонии самое подходящее место, чтобы поставить реакторы. Такие места есть в волости Виру-Нигула — в районе Кунда, Лонтова или Летипеа, в волости Люганузе — в районе Аа и Айду, и при определенных условиях в Кабернеэме.

Однако конкретные возможные места можно установить только в ходе государственной планировки.

Также анализ оценил подходящие мета для складирования отходов АЭС — создания глубокой скважины-хранилища на глубине 1500 метров.

Новое правительство Эстонии установило цель сократить выбросы CO2 к 2050 году на 70%, а к 20135 году прекратить добычу сланцевой энергии.