Выяснились новые обладатели титула ”Лучший продовольственный продукт Эстонии”

Лучшим молочным продуктом стал йогурт с овсянкой, черникой и семенами чиа от Farmi, лучшим готовым продуктом питания — овсяно-яблочные блинчики Eesti Mamma Saarioinen, лучшим хлебопекарным продуктом — булка для тостов на овсяной закваске от Leibur, лучшим десертом — сливочное мороженое Premia с манго и маракуйей и пониженным на 40% содержанием сахара, лучшим соусом был признан веганский майонез Salvest.

По словам руководителя Эстонского союза производителей продуктов Сирье Потисепп, на втором интенсивном оценочном дне была достаточно плотная конкуренция. Потисепп считает получивший звание ”Лучший рыбный продукт” Vettel Heimon Kala совершенно уникальным продуктом, поскольку здесь в качестве сырья используется 100% местная и выращенная на Сааремаа форель. ”Подсоленная радужная форель Heimon Kala — это свежий и чрезвычайно вкусный продукт. В находящемся на Сааремаа рыбопитомнике используется только самая высококачественная и экологичная прикормка, которая придает исходному материалу красивый цвет, хороший вкус и структуру. Слегка соленый вкус делает рыбу просто объедением”, — говорит Потисепп.

Признанная лучшим из 21 продукта в категории ”Лучший мясной продукт” половина курицы в масляном маринаде в пакете для запекания от Tallegg была отмечена оценочной комиссией по той причине, что речь идет о новом варианте запеченной курицы — половина курицы испечется быстрее и является подходящим количеством для небольшой семьи, при этом обеспечивается ее равномерный вкус. ”Продукт уже приправлен и находится в удобном пакете для запекания, поэтому с приготовлением справится любой домашний повар. В результате вы получите вкусное и сочное мясо, которое обязательно понравится как старшим, так и младшим членам семьи”, — прокомментировала Потисепп.

Звание ”Лучший фруктовый и овощной продукт” получил Экологический муути с пюре из яблока, манго, свеклы и черной смородины от Salvest. ”Запомнился интересный букет вкуса этого продукта с комбинацией сладких фруктов, свеклы и черной смородины. В муути используются только лучшие выращенные экологически чистыми сырые плоды, кроме того, в него не добавлено ни грамма сахара — продукт сладкий благодаря фруктам, овощам и ягодам. Вкусный муути идеально подходит для полезного перекуса или закуски”, — считает Потисепп.