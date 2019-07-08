Вывод сланцевой золы из перечня опасных отходов оживит эстонскую экономику замкнутого цикла

Обстоятельное исследование Таллиннского технического университета и Тартуского университета подтвердило, что сланцевые золы обладают одинаковыми свойствами с каменноугольными золами, и по этой причине их отдельная классификация в качестве опасных отходов не обоснована.

”Хотя несколько продуктов, изготовленных из сланцевой золы, ранее уже было стандартизировано, исключение сланцевой золы из списка опасных отходов позволит не вывозить ее на золоотвалы, а эффективнее и намного больше использовать ее, например, в качестве строительного материала, в производстве цемента и бетона, в сельском хозяйстве, в производстве других стройматериалов и пластмасс, а также в дорожном строительстве”, — пояснил руководитель службы окружающей среды Eesti Energia Олави Таммемяэ.

В 2018 году в эстонской сланцевой промышленности образовалось порядка 9 миллионов тонн золы, из которых во вторичное использование было пущено лишь 1,9%, или 175 000 тонн.

”Хотя классификация золы как опасных отходов не способствовала развитию вторичного использования, мы в Eesti Energia много лет занимались изучением потенциала золы как вводного сырья ”второго круга” и поиском применения этого побочного продукта”, — отметил Олави Таммемяэ.

Концерн Eesti Energia проводил испытания в сотрудничестве с несколькими партнерами, а затем вывел на рынок изготовленное из сланцевой золы удобрение-мелиорант Enefix. Исследования и тесты показали, что сланцевая зола оказывает положительное воздействие на урожайность, она также хорошо подходит для использования на органических полях.