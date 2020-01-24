Вывеска drive-in. Языковая инспекция возьмется и за McDonald's

В декабре Языковая инспекция уведомила сеть ресторанов быстрого питания Hesburger о нарушении закона при использовании надписи drive-in без перевода на эстонский язык. Выясняется, что ведомство сейчас занимается и другими фирмами, использующими иноязычные вывески.
”Мы, безусловно, занимаемся и McDonald's. Но нам сложно направлять уведомления одновременно всем фирмам, которые используют, например, вывески drive- или drive-in”, — сказал глава инспекции Ильмар Томуск.
Он отметил, что инспекция относится ко всем одинаково. ”Определенные временные интервалы неизбежны, но это не значит, что к кому-то у нас особое отношение”, — сказал он.
”Тем не менее, наш подход зависит от того, является иноязычная информация частью торгового знака или просто указателем”, — пояснил он. В первом случае применяется ч 3 статьи 16, во втором ч 1 и 2 статьи 16 Закона об языке.
”Ни в каком из этих случаев не запрещено давать информацию на иностранном языке. Разница лишь в том, каким образом следует экспонировать эстоноязычную информацию”, — добавил Томуск.
Обычно на исправление ситуации предприятию дается месяц, однако в более сложных с технической точки зрения случаях инспекция может продлить этот срок.
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