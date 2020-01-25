25.01.2020, 14:30

Выработка ветряка Eleon эффективнее даже морских ветряков


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Выработка ветряка Eleon эффективнее даже морских ветряков
Eleon

Предприятие возобновляемой энергии Eesti Elekter в 2019 году в парке ветряков Сальме произвело 18 гигаватт-часов электроэнергии, что на 10% больше, чем годом ранее. Львиную долю выработки Сальме дал 3-мегаваттный ветряк Eleon 3M116, который изготовлена по технологии Eleon и КПД которого достиг 45,3 процентов.

По словам члена правления Eesti Elekter Олега Сынаялга, две трети от объема производства электричества ветряного парка Сальме дал ветряк Eleon мегаватт-класса. ”Ветряк-прототип Eleon в прошлом году произвел 11,915 миллионов киловатт-часов электроэнергии и коэффициент полезного действия ветряка составляет 45,34%, что считается даже в случае морских ветряков очень хорошим показателем, не говоря уже о наземных ветряках. Насколько известно, ни один другой ветряк в Эстонии не достиг такого показателя эффективности”, — сказал Сынаялг.

Наземные ветряки с КПД более 45% способны прибыльно вырабатывать электричество без поддержки возобновляемой энергии.

По словам Сынаялга, в парке ветряков Сальме хорошо сравнивать ветряки разных технологий, поскольку помимо ветряка-прототипа Eleon, предприятие в парке использует также ветряки Enercon и Vestas. ”Ветряк-прототип Eleon произвел на 1МВт единицы мощности 3972 МВт, что в сравнении с находящимися в парке ветряками Enercon и Vestas является в 1,95 раза более лучшим показателем — то есть ветряк Eleon в прошлом году был на 95% производительнее, что еще раз подтверждает способность технологии ветряков Eleon успешно конкурировать с глобальными производителями ветряков”.

Среди находящихся в ветропарке Сальме ветряков Enercon и Vestas есть также и более новые модели, но и при этом производительность ветряка Eleon в среднем выше этих моделей на 30%. Все это благодаря запатентованной в мире технологии, которая позволяет в сравнении с другими производителями строить ощутимо более легкие, высокие и с большим размером лопастей ветряки.

Более высокая эффективность генератора ветряка Eleon исходит из особенного запатентованного решения гондолы, где прямоприводный постоянный магнит-генератор т.с. плавающе закреплен внутри трубообразной рамы только в одном месте — в центре тяжести, и с одной стороны у него располагается винт, а с другой — генератор. Ветряные турбулентные нагрузки влияют на раму и башню, при этом не нагружая опорную конструкцию генератора и поэтому люфт статора-ротора меньше, что делает генератор ощутимо эффективнее. Это также позволяет значительно увеличить диаметр винта без увеличения конструкции генератора. Чем больше диаметр винта, тем больше значение времени работы ветряка на полной мощности — то есть эффективность. Рост эффективность ведет, в свою очередь, к снижению себестоимости вырабатываемого ветряком электричества.

Надежность ветряка Eleon в прошлом году достигла 99,62%, что также превышает средние показатели других ветряков, производимых в мире. У конкурирующих серийных ветряков требуемый уровень надежности находится на уровне 95%. В случае прототипа хорошим показателем считается уже 70% надежности.

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