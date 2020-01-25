Выработка ветряка Eleon эффективнее даже морских ветряков

Среди находящихся в ветропарке Сальме ветряков Enercon и Vestas есть также и более новые модели, но и при этом производительность ветряка Eleon в среднем выше этих моделей на 30%. Все это благодаря запатентованной в мире технологии, которая позволяет в сравнении с другими производителями строить ощутимо более легкие, высокие и с большим размером лопастей ветряки.
Более высокая эффективность генератора ветряка Eleon исходит из особенного запатентованного решения гондолы, где прямоприводный постоянный магнит-генератор т.с. плавающе закреплен внутри трубообразной рамы только в одном месте — в центре тяжести, и с одной стороны у него располагается винт, а с другой — генератор. Ветряные турбулентные нагрузки влияют на раму и башню, при этом не нагружая опорную конструкцию генератора и поэтому люфт статора-ротора меньше, что делает генератор ощутимо эффективнее. Это также позволяет значительно увеличить диаметр винта без увеличения конструкции генератора. Чем больше диаметр винта, тем больше значение времени работы ветряка на полной мощности — то есть эффективность. Рост эффективность ведет, в свою очередь, к снижению себестоимости вырабатываемого ветряком электричества.
Надежность ветряка Eleon в прошлом году достигла 99,62%, что также превышает средние показатели других ветряков, производимых в мире. У конкурирующих серийных ветряков требуемый уровень надежности находится на уровне 95%. В случае прототипа хорошим показателем считается уже 70% надежности.
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