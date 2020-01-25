Выработка ветряка Eleon эффективнее даже морских ветряков

По словам члена правления Eesti Elekter Олега Сынаялга, две трети от объема производства электричества ветряного парка Сальме дал ветряк Eleon мегаватт-класса. ”Ветряк-прототип Eleon в прошлом году произвел 11,915 миллионов киловатт-часов электроэнергии и коэффициент полезного действия ветряка составляет 45,34%, что считается даже в случае морских ветряков очень хорошим показателем, не говоря уже о наземных ветряках. Насколько известно, ни один другой ветряк в Эстонии не достиг такого показателя эффективности”, — сказал Сынаялг.

Наземные ветряки с КПД более 45% способны прибыльно вырабатывать электричество без поддержки возобновляемой энергии.

По словам Сынаялга, в парке ветряков Сальме хорошо сравнивать ветряки разных технологий, поскольку помимо ветряка-прототипа Eleon, предприятие в парке использует также ветряки Enercon и Vestas. ”Ветряк-прототип Eleon произвел на 1МВт единицы мощности 3972 МВт, что в сравнении с находящимися в парке ветряками Enercon и Vestas является в 1,95 раза более лучшим показателем — то есть ветряк Eleon в прошлом году был на 95% производительнее, что еще раз подтверждает способность технологии ветряков Eleon успешно конкурировать с глобальными производителями ветряков”.