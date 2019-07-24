Выпускник Кембриджского университета: Эстония — одна из самых лучших стран для проживания(36)
Изучавший в Кембриджском университете естественные науки Таави Пунгас считает, что Эстония для жизни — одна из самых лучших стран в мире.
Изучавший в Кембриджском университете естественные науки Таави Пунгас считает, что Эстония для жизни — одна из самых лучших стран в мире.
”Может, это прозвучит парадоксально, но во время учебы в Великобритании я только укрепился во мнении, что Эстония — особенная страна, и в своем желании связать будущее именно в Эстонией. Живя здесь, люди не задумываются над тем, что Эстония — одна из самых лучших стран для проживания”, — говорит Пунгас.
”У нас крутые фирмы, чистая и безопасная среда проживания, оптимальное количество учреждений, дигитальное государство, ориентированное на семейные ценности общество. Это — идеальное равновесие для человека, который хочет как преуспеть на трудовом поприще, так и качественно насладиться времяпрепровождением со своей семьей”.
Возможность пройти обучение в Кэмбриджском университете Пунгас получил благодаря стипендии молодого ученого. После четырех лет он вернулся в Эстонию, отучился в Тартуском университете на физическом факультете и пять лет отработал в Eesti Energia. Сейчас трудится в фирме Starship Technologies.
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