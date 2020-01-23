Выплаты по второй пенсионной ступени откладываются на восемь месяцев. Обещанный рост пенсий — под вопросом

В законопроекте прописано, что ходатайство об отказе от второй пенсионной ступени нужно подать до конца августа этого года. В таком случае туда прекратят поступать платежи, а деньги выплатят в январе 2021 года. Однако по предложению главы финансовой комиссии Айвара Кокка, эти сроки переносятся.

Поэтому если реформа вступит в силу, то ходатайство об отказе от второй пенсионной ступени нужно будет подавать от 1 января до 31 марта 2020 года. После этого в течение четырех месяцев еще можно будет передумать и забрать документ — до 31 июля.

Также было решено, что между подачей ходатайства и выплатой денег должно пройти пять месяцев. Таким образом, выплаты по второй пенсионной ступени произойдут не раньше сентября — а это на восемь месяцев позже, чем было изначально запланировано.

По словам Кокка, причиной для отсрочки послужили просьбы сторон. Пенсионный центр и пенсионный фонды обеспокоены тем, что не смогут закончить разработку ИТ-решений к более раннему сроку. Также банки не уверены, что успеют к началу следующего года закончить работу над инвестиционными счетами.

При этом отсрочка выплат по второй пенсионной ступени ставит палки в колеса коалиции, которая обещала внеочередной рост пенсий. И хотя обещанный рост сократился со ста до семи евро, без пенсионной реформы его будет сложно провести: рост пенсий планировалось финансировать со средств, которые освободятся от второй пенсионной ступени.