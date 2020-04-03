Выплата пособия матерям в случае рождения детей подряд будет ускорена

”Сейчас крайне важно обеспечить семьям с детьми чувство уверенности в завтрашнем дне. В условиях чрезвычайного положения, когда многие предприниматели уже сократили зарплаты своих работников или готовят большие сокращения, важно, чтобы семьи с детьми справились с трудностями, и обеспечить это — наша задача. Сейчас — время экономической нестабильности, но обязательства семей в основном остаются на прежнем уровне. Для обеспечения уверенности семей в завтрашнем дне государство в качестве одной из мер может ускорить процесс и выплачивать предназначенные семьям деньги быстрее, чем раньше. Если до сих пор в случае рождения детей подряд матери получали разницу между родительским пособием и пособием по родам только примерно через четыре месяца после рождения ребёнка, то после изменения закона деньги можно было бы выплачивать сразу, как только будет назначено родительское пособие. Таким образом мамам не придется несколько месяцев ждать полагающихся им денег,” — отметила Рийна Солман.