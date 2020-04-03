Выплата пособия матерям в случае рождения детей подряд будет ускорена

Министр народонаселения Эстонии Рийна Солман представила правительству проект поправок к Закону о семейных пособиях. Согласно законопроекту, в случае рождения детей подряд разницу между родительским пособием и пособием по родам можно будет выплачивать сразу, как только ребенок родился и матери за него назначено родительское пособие. Правительство одобрило проект закона и он будет рассматриваться в рийгикогу в рамках законопроекта, объединяющего поправки, разработанные для борьбы с COVID-19.
”Сейчас крайне важно обеспечить семьям с детьми чувство уверенности в завтрашнем дне. В условиях чрезвычайного положения, когда многие предприниматели уже сократили зарплаты своих работников или готовят большие сокращения, важно, чтобы семьи с детьми справились с трудностями, и обеспечить это — наша задача. Сейчас — время экономической нестабильности, но обязательства семей в основном остаются на прежнем уровне. Для обеспечения уверенности семей в завтрашнем дне государство в качестве одной из мер может ускорить процесс и выплачивать предназначенные семьям деньги быстрее, чем раньше. Если до сих пор в случае рождения детей подряд матери получали разницу между родительским пособием и пособием по родам только примерно через четыре месяца после рождения ребёнка, то после изменения закона деньги можно было бы выплачивать сразу, как только будет назначено родительское пособие. Таким образом мамам не придется несколько месяцев ждать полагающихся им денег,” — отметила Рийна Солман.
Министр пояснила, что согласно закону о семейном пособии, в случае рождения детей подряд разница между родительским пособием и пособием по родам пока выплачивается в одноразовом порядке задним числом вкупе с первой выплатой родительского пособия. Тем самым матери после рождения ребенка приходится ждать 4-5 месяцев, чтобы получить денежное возмещение. В условиях чрезвычайного положения, когда отцы могут потерять работу или их заработная плата может быть существенно урезана, семьи в экономическом плане очень уязвимы. Поэтому важно, чтобы мамы не ждали выплаты несколько месяцев, а получали бы деньги после рождения ребенка как можно скорее, сказала министр народонаселения Рийна Солман.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
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