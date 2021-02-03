Выплата пособий пострадавшим от коронавирусных ограничений предприятиям началась!

Председатель правления кассы по безработице Меэлис Паавел сказал, что быстрая выплата пособия, несомненно, поможет тем работодателям, которые еще не выплатили работникам зарплаты за январь, и они смогут это сделать из пособия на заработную плату. Другие работодатели смогут использовать полученную компенсацию на уже сделанные расходы на заработную плату.

Касса по безработице компенсирует расходы на заработную плату тем предпринимателям, у которых есть работники в Харьюмаа или Ида-Вирумаа, и деятельность которых в связи с чрезвычайными обстоятельствами была значительно нарушена в период с 28 декабря по 31 января. Размер компенсации составляет расход на заработную плату работников за ноябрь в 1,5-кратном размере, но не более чем 180 000 евро на одного предпринимателя. Размер пособия для физических лиц-предпринимателей (FIE) составляет 876 евро.

По состоянию на среду ходатайства подали более 1300 работодателей и физических лиц-предпринимателей.

Ходатайства о пособии на заработную плату можно подавать на портале e-töötukassa до 28.02.2021. Пособия рассматриваются и выплачиваются в порядке поступления.

Перед тем как подать ходатайство, следует ознакомиться с условиями получения пособия, например, работника, на которого вы ходатайствуете о пособии, нельзя будет сократить в течение месяца. Также у предприятия не может быть задолженности по налогам, или на нее должна быть сделана рассрочка.

Дополнительная информация о пособии ЗДЕСЬ или по телефону 15501.