20.01.2020, 13:32

Выплачивающие зарплаты в конвертах предприятия должны доплатить государству более 8 млн евро

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Eurod
EurodFoto: Ester Vaitmaa

По словам руководителя отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента (MTA) Оскара Ыуна, борьба с зарплатами в конвертах показывает результаты, но проблема в целом не торопится исчезать.

"Зарплаты в конвертах — по-прежнему самая большая налоговая проблема в Эстонии. По оценкам, в Эстонии получают зарплату в конверте приблизительно 6% работников и в год из-за этого государство теряет 86 млн евро налогов. Согласно нашему анализу рисков, связанный с зарплатами налоговый риск имеют 23% действующих в Эстонии предприятий, то есть почти каждое четвертое предприятие", — добавил Ыун.

Одним из важных направлений в борьбе с зарплатами в конвертах являются гостендеры на строительство и то, чтобы само государство, заказывая работы, не пользовалось услугами нечестных предпринимателей. Стоит иметь в виду, что у выплаты зарплаты в конверте всегда две стороны — работодатель и работник. MTA в своих проверках исходит из того, что если работник сознательно принял зарплату в конверте или даже сам потребовал ее, то за не удержанный с зарплаты подоходный налог работник несет ответственность солидарно с работодателем.

"Проблемой является низкая осведомленность молодежи о налогах и более высокая готовность работать за зарплату в конверте, что показало и последнее исследование желания платить налоги, где к зарплате в конверте относились терпимо 60% молодых людей. Хотя мы активно посещаем школы и проводим направленные на молодежь кампании, мы должны еще больше вкладывать в рост желания платить налоги и осведомленность будущих налогоплательщиков, чтобы они, выходя на рынок труда, не были согласны получать зарплату в конверте", — подчеркнул Ыун.

Цель MTA в том, чтобы уменьшить долю получающих зарплату в конверте к 2021 году до 4%, поэтому борьба с зарплатами в конвертах — один из самых важных фокусов в деятельности департамента.

Работники MTA провели в 2019 году 906 связанных с налогами на рабочую силу проверок, в результате чего предписали доплатить в общей сложности 8,2 млн евро налогов. Персональные консультационные беседы из-за риска зарплаты в конверте провели с 6233 руководителями предприятий, после чего треть предприятий улучшила свое налоговое поведение и уплата налогов на рабочую силу этих предприятий значительно выросла.

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