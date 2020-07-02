Выигравший джекпот Vikinglotto счастливчик теперь входит в число 500 самых богатых людей Эстонии

В опубликованном осенью прошлого года топе богачей Äripäev игрок в лотерею поделил бы 360-е — 361-е место с предпринимателями Прийтом Радвеэ и Урмасом Лаанемом, стоимость имущества которых также достигает 10,8 миллиона евро. Лаанему принадлежит, например, специализирующееся на продаже подъемников Laadur OÜ, оборот которого в прошлом году был 9,7 миллиона евро, и еще две фирмы, доход от продаж которых был более миллиона евро.

Выигравшего в лотерею незначительно опередил бы в таблице предприниматель и руководитель центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс, стоимость имущества которого равна 10,9 миллиона.

Но стоит отметить, что стоимость имущества входящих в ТОП богачей людей не означает, будто у них есть эта сумма на банковском счету. Таким образом, если бы было возможно расположить самых богатых людей Эстонии по тому, сколько свободных денег у них на руках, то выигравший в лотерею, очевидно, занял бы еще более высокое место.

Вчерашний выигрыш в разы больше, чем прежние имевшие место в Эстонии выигрыши в лотерею — самой большой суммой выигрыша в Vikinglotto до их пор был миллион евро и в Eurojackpot выигрывали 1,155 миллиона евро. Оба миллионных выигрыша были в Эстонии в 2016 году.