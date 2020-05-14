14.05.2020, 17:55
Выходное пособие бывшего главы Baltika составило 198 000 евро
Бывший руководитель швейного предприятия Baltika Меэлис Мильдер получил выходное пособие в размере 198 000 евро, пишет dv.ee.
Бывший руководитель швейного предприятия Baltika Меэлис Мильдер получил выходное пособие в размере 198 000 евро, пишет dv.ee.
Мильдер руководил компанией 30 лет и покинул пост в июне 2019 года.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
В США заявили о перемещении человека в любое место Земли за 1 час
Соседи смеялись над крошечным домиком, но вид внутри их удивил
Сын миллиардера Босова прокомментировал смерть отца