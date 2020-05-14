14.05.2020, 17:55

Выходное пособие бывшего главы Baltika составило 198 000 евро


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Meelis Milder
Meelis MilderFoto: Rauno Volmar

Бывший руководитель швейного предприятия Baltika Меэлис Мильдер получил выходное пособие в размере 198 000 евро, пишет dv.ee.

Мильдер руководил компанией 30 лет и покинул пост в июне 2019 года.

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