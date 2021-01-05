Выход из второй пенсионной ступени влетит в копеечку. Можно потерять тысячи евро

При этом та плата, которую банки берут с клиентов за выход из второй пенсионной ступени, отличается в несколько раз. Иногда есть разница в цене и при подаче заявления в интернет-банке и конторе.

Стоимость заявления о выплате денег из пенсионной ступени варьируется от 4,70 до 15 евро. Стоимость заявления о прекращении взносов в пенсионную ступень достигает 5 евро, но это можно сделать и бесплатно.

Сравнение стоимости подачи заявление в Пенсионном центре, интернет-банках и конторах Luminor, SEB, Swedbank и пенсионном фонде Tuleva приведено в графике, что находится ниже. Красным отмечена цена заявления о выплате денег, серым — о приостановлении взносов во вторую пенсионную ступень.

Graafika: Kairit Edovald

По состоянию на 4 января были открыты 764 829 пенсионных счетов, а заявления о выходе из второй пенсионной ступени уже подали более 12 000 человек.

Если до выхода на пенсию осталось более пяти лет, то нужно также учитывать подоходный налог в 20%, который взымается со всей накопленной во второй пенсионной ступени суммы.

Например, если на пенсионном счету 6000 евро, и вы забираете оттуда деньги, когда до вашего выхода на пенсию осталось более пяти лет, то с этой суммы вы платите государству налог в 1200 евро и на руки получаете 4800 евро.

Если же до выхода на пенсию осталось пять или меньше лет, но человек хочет снять всю сумму разом, то придется заплатить подоходный налог в 10%. Соответственно, с 6000 евро 600 уйдет государству, а 5400 — на руки человеку.

Заявления о выплате денег можно подать до 31 марта, а выплаты будут произведены спустя пять месяцев, то есть в течение сентября. Сколько именно денег каждый человек получит на руки зависит от того, сколько будут стоить паи пенсионной ступени на момент выплаты. Если вы не хотите забирать деньги из пенсионной ступени, то ничего не нужно делать.

Если же вы недовольны прибыльностью пенсионных фондов, то у вас есть возможность перенять управление своими инвестициями, не выходя из второй пенсионной ступени. Для этого можно использовать пенсионный инвестиционный счет (PIK), заявление об открытии которого можно подать начиная с 1 апреля. Тогда деньги поступят на PIK-счет в сентябре. Снятие денег с такого счета действует так же, как и снятие денег из фондов.