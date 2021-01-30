Выход из второй пенсионной ступени: что станет с 4%, которые платит государство?

Отвечает главный специалист отдела страховой политики Министерства финансов Тыну Лиллелайд

Если человек забирает деньги из второй ступени или просто приостанавливает новые взносы во вторую ступень, то вместо 4%, которые ранее направлялись в его вторую ступень, будут увеличены его пенсионные права в первой ступени. В реальности эти средства ежемесячно будут использоваться для выплаты пенсий нынешним пенсионерам.

С этого года изменилась и формула расчета первой пенсионной ступени. С 2021 года в первой ступени для всех людей будет рассчитываться объединенная часть, размер которой будет зависеть на 50% от страховой части и на 50% от солидарного пая. Солидарный пай у всех, кто не присоединился ко второй ступени и за кого в течение года уплачивался социальный налог как минимум с 12-кратной минимальной заработной платы, равняется 1.

Для вычисления страхового пая необходимо разделить выплаченный за человека социальный налог на средний показатель. Так, например, страховой пай человека со средней заработной платой равен 1, а страховой пай человека с зарплатой в два раза ниже средней составляет 0,5. Для расчета объединенной части складываются страховая часть и солидарный пай и полученное число делится на два. Например, объединенная часть человека со средней зарплатой (1 + 1) / 2 = 1, объединенная часть человека с с зарплатой вдвое ниже средней (0,5 + 1) / 2 = 0,75.

Поскольку у человека, который присоединился ко второй ступени, 4% от социального налога идет во вторую ступень, а не остается в первой, то величину объединенной части умножают на 0,8, то есть иными словами объединенная часть будет на 20% меньше, чем у человека, не подсоединенного ко второй ступени.

Таким образом, если человек сейчас выйдет из второй ступени, его объединенная часть будет далее иметь т.н. обычный размер.

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