Выход из кризиса для промышленности и розничной торговли по-прежнему сильно отличается

Бизнес-клиенты во время кризиса потребляют значительно меньше электроэнергии

Резкое снижение производства энергии в мае было вызвано сокращением производства электроэнергии на 41%, в то время как производство тепловой энергии выросло на 9%. Производство электроэнергии неуклонно снижается уже с февраля прошлого года. На производство электроэнергии в настоящее время влияет как высокая цена на выбросы углерода, так и снижение потребления электроэнергии в связи с коронакризисом. Снижение потребления электроэнергии коснулось главным образом крупных и средних бизнес-потребителей, в то время как у бытовых потребителей спрос значительно вырос по сравнению с прошлым годом. По предварительным оценкам, снижение потребления электроэнергии в июне углубилось. Цена квот на выбросы диоксида углерода, достигшая пика в сентябре прошлого года, постепенно снижалась, но в конце июня она была всё ещё в четыре раза выше, чем в 2017 году.

Как на внешнем, так и на внутреннем рынке углубилось снижение оборота в обрабатывающей промышленности

В обрабатывающей промышленности объём производства в большинстве видов деятельности снизился. Только в бумажной и химической промышленности он увеличился, но этот рост был скромным, а влияние на общую картину было небольшим. Поскольку цены производителей в обрабатывающей промышленности снижаются, падение среднего дохода от продаж в этой отрасли ещё больше по сравнению со снижением объёмов производства. Таким образом, выручка от продаж в обрабатывающей промышленности в мае снизилась год к году на 22%. В кризис спад оборота компаний обрабатывающей промышленности как на внешнем, так и на внутреннем рынке усилился — в мае он составил 26% и 17% соответственно. Новые заказы также снижались, сократившись в мае на четверть. В дополнение к вышеупомянутому снижению объёмов производства и оборота, трудная ситуация компаний в обрабатывающей промышленности также подтверждается тем фактом, что 28% занятых в этой отрасли получают пособия от Кассы по безработице.

По-прежнему существует большая неопределённость в отношении улучшения внешнего спроса