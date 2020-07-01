01.07.2020, 12:12

Выход из кризиса для промышленности и розничной торговли по-прежнему сильно отличается


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Производство электроэнергии неуклонно снижается уже с февраля прошлого годаFoto: Argo Ingver

В мае углубление спада объёмов производства в промышленном секторе было ожидаемым. Хотя сокращение объёмов в производстве энергии и в добывающей промышленности замедлилось, ослабление спроса усугубило сокращение объёмов производства в перерабатывающей промышленности как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В мае объём производства в промышленном секторе снизился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в обрабатывающей промышленности — на 17%.

Бизнес-клиенты во время кризиса потребляют значительно меньше электроэнергии

Резкое снижение производства энергии в мае было вызвано сокращением производства электроэнергии на 41%, в то время как производство тепловой энергии выросло на 9%. Производство электроэнергии неуклонно снижается уже с февраля прошлого года. На производство электроэнергии в настоящее время влияет как высокая цена на выбросы углерода, так и снижение потребления электроэнергии в связи с коронакризисом. Снижение потребления электроэнергии коснулось главным образом крупных и средних бизнес-потребителей, в то время как у бытовых потребителей спрос значительно вырос по сравнению с прошлым годом. По предварительным оценкам, снижение потребления электроэнергии в июне углубилось. Цена квот на выбросы диоксида углерода, достигшая пика в сентябре прошлого года, постепенно снижалась, но в конце июня она была всё ещё в четыре раза выше, чем в 2017 году.

Как на внешнем, так и на внутреннем рынке углубилось снижение оборота в обрабатывающей промышленности

В обрабатывающей промышленности объём производства в большинстве видов деятельности снизился. Только в бумажной и химической промышленности он увеличился, но этот рост был скромным, а влияние на общую картину было небольшим. Поскольку цены производителей в обрабатывающей промышленности снижаются, падение среднего дохода от продаж в этой отрасли ещё больше по сравнению со снижением объёмов производства. Таким образом, выручка от продаж в обрабатывающей промышленности в мае снизилась год к году на 22%. В кризис спад оборота компаний обрабатывающей промышленности как на внешнем, так и на внутреннем рынке усилился — в мае он составил 26% и 17% соответственно. Новые заказы также снижались, сократившись в мае на четверть. В дополнение к вышеупомянутому снижению объёмов производства и оборота, трудная ситуация компаний в обрабатывающей промышленности также подтверждается тем фактом, что 28% занятых в этой отрасли получают пособия от Кассы по безработице.

По-прежнему существует большая неопределённость в отношении улучшения внешнего спроса

Хотя общее чувство уверенности промышленных предприятий, а также перспективы роста производства в июне улучшились, они всё ещё значительно отстают от докризисного уровня. Тем не менее, индекс деловой активности в еврозоне быстро улучшился. Он ещё не перешёл в рост, но уже достаточно близок к уровню, который мы видели в январе. Среди крупных стран еврозоны ситуация улучшилась быстрее во Франции и Германии. Индексы деловой активности улучшились также в США, Великобритании и Китае. Причём в Китае они уже превысили докризисный уровень. Хотя это обеспечивает лучшую перспективу для внешнего спроса, следует иметь в виду, что распространение коронавируса всё ещё нарастает во многих странах мира, в частности в Соединённых Штатах, Бразилии и Индии, и что в мировой торговле всё больше перекосов. По-прежнему существует большая неопределённость в отношении улучшения внешнего спроса в ближайшем будущем.

Снижение выручки от продаж предприятий розничной торговли в значительной степени замедлилось

В сравнении с углубляющимся спадом в обрабатывающей промышленности снижение выручки от продаж предприятий розничной торговли (в постоянных ценах) в значительной степени замедлилось. Если в апреле выручка снизилась на 15% в годовом сравнении, то в мае снижение составило всего 1%. Повышение выручки от розничных продаж также отразилось на быстром восстановлении оборота платежей карточками. При этом оборот платежей карточками резко повысился в нескольких группах товаров (таких как одежда, электроника, спортивные и косметические товары) с открытием торговых центров 11 мая. Таким образом, вторая половина мая была сильнее в розничной торговле, чем первая половина. В июне чувство уверенности предприятий розничной торговли продолжало улучшаться.

Уверенность людей при совершении крупных покупок резко понизилась

Однако падение потребительской уверенности продолжает углубляться. Несмотря на то, что мнение людей о своём финансовом положении снова улучшилось, уверенность в возможности совершать крупные покупки резко упала до самого низкого уровня. Люди также считают, что их сбережения увеличатся в следующем году. Рост розничного портфеля вкладов действительно ускорился за последние три месяца. Если в апреле и начале мая рост депозитов показывал снижение потребления из-за ограничений, наложенных чрезвычайной ситуацией, то теперь возросла роль снижения уверенности в отношении совершения крупных покупок.

Рост безработицы и замедление роста заработной платы ограничивают потребление

Уровень зарегистрированной безработицы (7,9%) в настоящее время остаётся умеренным, но одна пятая всех работников в Эстонии (включая почти треть людей, занятых в оптовой и розничной торговле) получают компенсацию из Кассы по безработице. В июне выплаты закончатся, что увеличит число безработных, замедлится в этом году и рост заработной платы, что, в свою очередь ограничит потребление.

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