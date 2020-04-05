Вычислите: сколько пенсионных денег вы потеряли во время прошлого кризиса

Трое участников системы накопительной пенсии Сийм Валдару, Ханнес Аасаметс и Индрек Лепик подсчитали, что решение государства приостановить на время кризиса взносы во II пенсионную ступень существенным образом отразится на величине накоплений.
Трое инициативных мужчин создали интернет-страничку, где каждый может посмотреть, насколько много он потерял из-за аналогичных действий государства во время прошлого кризиса, который случился почти 10 лет назад, в 2008-2009 годах.
Зайти на страничку можно здесь.
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