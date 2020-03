Выбросы CO2 в энергетике и промышленности сократились за год почти на 40%

”В то же время выбросы CO 2 с этих электростанций составляют основную часть выбросов, образующихся на эстонских предприятиях, участвующих в EU ETS. Выбросы CO 2 от сланцеперерабатывающих предприятий и предприятий цементной промышленности остались практически без изменений, а в некоторых случаях даже выросли по сравнению с 2018 годом”, — сказала Анника Коновалов.

Сокращение выбросов CO 2 на электростанциях было вызвано главным образом высокой рыночной ценой квот на выбросы. ”Если в 2018 году рыночная цена за тонну CO 2 не превышала в среднем 15,6 евро за тонну CO 2 , то в 2019-м году эта цифра подскочила до 24,7 евро. До конца февраля этого года цена на тонну выброшенного в атмосферу CO 2 была около 24 евро. Однако пандемия COVID-19 оказала в течение последнего месяца серьезное влияние на мировую экономику. В результате снизилась и цена за единицу выброса и в настоящее время составляет около 16 евро за тонну CO 2 ”, — сказал Баниас.