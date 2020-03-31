Выбросы CO2 в энергетике и промышленности сократились за год почти на 40%

Такой вывод можно сделать на основании представленных к концу марта отчетов 46 эстонских предприятий-участников системы торговли квотами. Эти предприятия производят тепло-и электроэнергию, сланцевое масло, цемент, бумагу и бумажную массу, кирпич, известь и стекло.

Общие выбросы промышленных предприятий промышленных предприятий EU ETS, по словам Имре Баниас, старшего специалиста отдела климата в Министерстве окружающей среды, постепенно снижаются, начиная с уже 2017 года. ”Если в 2017 году общие выбросы CO 2 промышленности составили 14,7 млн. тонн CO 2 , то в 2019 году их количество уменьшилось до 8,5 млн. тонн. По сравнению с началом торгового периода квотами 2013-2020 гг. промышленные предприятия EU ETS сократили выбросы CO 2 на 7,4 млн тонн, или на 46,7%”, — пояснил Банияс.