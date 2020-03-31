Выбросы CO2 в энергетике и промышленности сократились за год почти на 40%

Выбросы, которые образуются в результате деятельности промышленных предприятий Эстонии, входящих в систему торговли квотами на выбросы парниковых газов Европейского Союза (European Union Emissions Trading Scheme, далее EU ETS), сократились в 2019 году по сравнению с предыдущим годом на 38,7%, т.е. примерно на 5,4 миллиона тонн CO2.
Такой вывод можно сделать на основании представленных к концу марта отчетов 46 эстонских предприятий-участников системы торговли квотами. Эти предприятия производят тепло-и электроэнергию, сланцевое масло, цемент, бумагу и бумажную массу, кирпич, известь и стекло.
Общие выбросы промышленных предприятий промышленных предприятий EU ETS, по словам Имре Баниас, старшего специалиста отдела климата в Министерстве окружающей среды, постепенно снижаются, начиная с уже 2017 года. ”Если в 2017 году общие выбросы CO2 промышленности составили 14,7 млн. тонн CO2, то в 2019 году их количество уменьшилось до 8,5 млн. тонн. По сравнению с началом торгового периода квотами 2013-2020 гг. промышленные предприятия EU ETS сократили выбросы CO2 на 7,4 млн тонн, или на 46,7%”, — пояснил Банияс.
По словам Анники Коновалов, старшего специалиста Департамента окружающей среды, по сравнению с 2018 годом выбросы CO2 снизились более чем на половине предприятий, входящих в EU ETS, но самое большого падения выбросов парниковых газов удалось добиться на принадлежащих Eesti Energia AS предприятиях — Эстонской электростанции и на электростанции Aувере.
”В то же время выбросы CO2 с этих электростанций составляют основную часть выбросов, образующихся на эстонских предприятиях, участвующих в EU ETS. Выбросы CO2 от сланцеперерабатывающих предприятий и предприятий цементной промышленности остались практически без изменений, а в некоторых случаях даже выросли по сравнению с 2018 годом”, — сказала Анника Коновалов.
Сокращение выбросов CO2 на электростанциях было вызвано главным образом высокой рыночной ценой квот на выбросы. ”Если в 2018 году рыночная цена за тонну CO2 не превышала в среднем 15,6 евро за тонну CO2, то в 2019-м году эта цифра подскочила до 24,7 евро. До конца февраля этого года цена на тонну выброшенного в атмосферу CO2 была около 24 евро. Однако пандемия COVID-19 оказала в течение последнего месяца серьезное влияние на мировую экономику. В результате снизилась и цена за единицу выброса и в настоящее время составляет около 16 евро за тонну CO2”, — сказал Баниас.
Высокая рыночная цена на квоты на CO2 не оказывает существенного влияния на экономическое положение промышленных предприятий, поскольку значительную часть необходимого разрешенного выброса CO2 они получают бесплатно. Поскольку 2019 год был годом хорошего экономического роста, выбросы от некоторых промышленных предприятий не изменились или увеличились по сравнению с прошлым годом. Однако увеличение выбросов произошло в основном за счет значительного роста увеличения производственных мощностей и объема производства.
EU ETS и цели Эстонии в борьбе за уменьшение влияния на климат
- Промышленные предприятия-участники EU ETS, работающие в секторе с высоким уровнем так называемой утечки углерода, получают квоты, то есть разрешение на выброс в атмосферу определенного количества парниковых газов, не облагаемое платежами, то есть бесплатно. Утечка углерода — это явление, при котором высокие экологические стандарты не позволяют промышленным предприятиям конкурировать на мировом рынке. В регионах, где таких требований нет, предприятия могут предлагать продукцию по более низким ценам.
- EU ETS — это рыночный инструмент по сокращению выбросов парниковых газов (далее ПГ). Предприятия-участники европейской системы торговли квотами на ПГ должны к концу марта каждого года представлять отчеты о своих выбросах CO2, заверенные независимым аудитором, а также возвращать эквивалентную сумму квот к концу апреля. Если подтвержденные выбросы (тоннаж) CO2 превышают разрешенный выброс, имеющейся на счету предприятия в системе торговли, то недостающее количество тонн CO2 (то есть квот), предприятие должно докупить на рынке торговли квотами. Доля бесплатных разрешенных выбросов CO2 на рынке EU ETS постоянно снижается, поэтому спрос на квоты, а, следовательно, и их цена растет. Более высокая цена за единицу разрешенного выброса ПГ побуждает операторов постоянно сокращать свои выбросы CO2, чтобы не докупать квоты. Предприятия стремятся по возможности уменьшить выброс ниже разрешенного, чтобы продать образующийся излишек ПГ на рынке торговли квотами и получить таким образом дополнительный доход.
- Система торговли парниковыми газами, которая начала функционировать в 2005 году, является краеугольным камнем политики Европейского Союза, направленной на смягчение последствий изменения климата. Система EU ETS поможет Европейскому союзу достичь цель, установленную Парижским соглашением (всемирным соглашением по климату): сократить выбросы ПГ к 2030 году на 40% по сравнению с 1990 годом. Цели самого EU ETS Европейского Союза еще более амбициозны — сократить выбросы ПГ на 43% к 2030 году по сравнению с 2005 годом.
- Долгосрочные цели Эстонии в этой области — сокращение общих выбросов ПГ в Эстонии на 80% к 2050 году по сравнению с 1990 годом. По мере достижения этой цели к 2030 году выбросы ПГ будут снижены примерно на 70% по сравнению с уровнем выбросов парниковых газов в 1990 году. В конце 2019 года Европейская комиссия опубликовала Зеленое соглашение, которое является дорожной картой для достижения климатической нейтральности к 2050 году. Эстония также поддерживает достижение климатической нейтральности во всем ЕС.
- Общий объем выбросов парниковых газов в Эстонии сократился по сравнению с 1990 г. на 50,4% и составляет 20 млн. тонн CO2; почти 70% всех выбросов парниковых газов приходится на предприятия-участники EU ETS. Для достижения цели 2030 года общий объем выбросов ПГ в Эстонии должен быть снижен до 12 миллионов тонн CO2.
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