Выбранный главой Транспортного департамента Кайдо Падар будет получать 7500 евро в месяц

О назначении Падара в четверг сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций, отметив, что размер должностного оклада руководителя составит 7500 евро в месяц.

До лета этого года Кайдо Падар управлял фирмой Eesti Talleks, ранее он в том числе возглавлял судоходную компанию TS Laevad и занимал руководящие посты в Eesti Post.

По словам Кайдо Падара, его ближайшей задачей на новом посту станет завершение слияния трех департаментов в один.

Новое ведомство заработает 1 января.