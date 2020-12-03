03.12.2020, 14:16

Выбранный главой Транспортного департамента Кайдо Падар будет получать 7500 евро в месяц

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Kaido Padar
Kaido PadarFoto: Tiit Blaat

Руководителем Транспортного департамента, созданного путем слияния Летного департамента, Департамента шоссейных дорог и Департамента водных путей, назначен Кайдо Падар, пишет rus.err.ee.

О назначении Падара в четверг сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций, отметив, что размер должностного оклада руководителя составит 7500 евро в месяц.

До лета этого года Кайдо Падар управлял фирмой Eesti Talleks, ранее он в том числе возглавлял судоходную компанию TS Laevad и занимал руководящие посты в Eesti Post.

По словам Кайдо Падара, его ближайшей задачей на новом посту станет завершение слияния трех департаментов в один.

Новое ведомство заработает 1 января.

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