Вячеслав Леэдо продал судоходный бизнес

Если раньше Tuule Liinid принадлежало фирме Леэдо Piletikeskus OÜ, то новым владельцем является фирма Тыниса Рихвка T.R.Merendus OÜ.

Вячеслав Леэдо подтвердил газете, что для него в предпринимательстве сейчас другие приоритеты, животноводство и развитие мясной промышленности забирают основную энергию и вскоре в Таллинне начнется один большой проект.

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