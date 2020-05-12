Вячеслав Леэдо продал судоходный бизнес
Четверть века действовавший в судоходстве Сааремаа Вячеслав Леэдо продал предприятие Tuule Liinid прежнему исполнительному директору Тынису Ривхку, пишет Saarte Hääl.
Четверть века действовавший в судоходстве Сааремаа Вячеслав Леэдо продал предприятие Tuule Liinid прежнему исполнительному директору Тынису Ривхку, пишет Saarte Hääl.
Если раньше Tuule Liinid принадлежало фирме Леэдо Piletikeskus OÜ, то новым владельцем является фирма Тыниса Рихвка T.R.Merendus OÜ.
Вячеслав Леэдо подтвердил газете, что для него в предпринимательстве сейчас другие приоритеты, животноводство и развитие мясной промышленности забирают основную энергию и вскоре в Таллинне начнется один большой проект.
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