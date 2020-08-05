Вы ждете посылку или отправили ее? Смотрите, действуют ли в данном регионе из-за коронавируса более длительные сроки доставки
Отправление обычных посылок и писем в США и Канаду или доставка их из этих стран в Эстонию может занять несколько недель.
Отправление обычных посылок и писем в США и Канаду или доставка их из этих стран в Эстонию может занять несколько недель.
Первая волна коронавируса повлияла на доставку посылок в Эстонию или отправку их из страны. По словам главы пресс-службы эстонского почтового предприятия Omniva Маттиаса Кайва, сейчас внутри Европы движение почтовых отправлений в основном нормализовалось.
Более длительные сроки обработки и доставки могут быть более длинными в странах, где распространение коронавируса более масштабно.
"К примеру, товарообмен с почтой США регулярный, но так как в Соединенных Штатах сейчас вирус активно распространяется и местная почта работает в сокращенном составе, то процесс обработки отправлений затягивается", — пояснил Кайв.
Сейчас у прибывшей в США почты образовалась двухнедельная очередь на прохождение таможенных формальностей. Поэтому доставка почты в США и Канаду может занять больше трех недель.
Omniva на своем сайте дает обзор ситуации с доставкой и по другим регионам мира.
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