Вы ждете посылку или отправили ее? Смотрите, действуют ли в данном регионе из-за коронавируса более длительные сроки доставки

Первая волна коронавируса повлияла на доставку посылок в Эстонию или отправку их из страны. По словам главы пресс-службы эстонского почтового предприятия Omniva Маттиаса Кайва, сейчас внутри Европы движение почтовых отправлений в основном нормализовалось.

Более длительные сроки обработки и доставки могут быть более длинными в странах, где распространение коронавируса более масштабно.

"К примеру, товарообмен с почтой США регулярный, но так как в Соединенных Штатах сейчас вирус активно распространяется и местная почта работает в сокращенном составе, то процесс обработки отправлений затягивается", — пояснил Кайв.

Сейчас у прибывшей в США почты образовалась двухнедельная очередь на прохождение таможенных формальностей. Поэтому доставка почты в США и Канаду может занять больше трех недель.

Omniva на своем сайте дает обзор ситуации с доставкой и по другим регионам мира.