”Вы рекламируете себя как э-государство, но в реальности это не работает”. Немецкий врач пытается открыть в Эстонии бизнес, но тщетно

Фрей нашел помещения в 9-этажном офисом здании 1970 года постройки, но Департамент городского планирования разрешения не дает.

"На место никто не приезжал и не интересовался. Находящийся в Пайде чиновник просто смотрит на планы и говорит, что у вас недостаточно места. Не понимая того, что мы не планируем проводить здесь масштабных медицинских процедур. Нам просто нужны помещения, где можно было бы осматривать людей”, — говорит доктор.

По словам главы Таллиннского департамента городского планирования Андгара Фьюка, чиновники ни в коем случае не затягивают процесс злонамеренно. Он поясняет, что они не могут выдать разрешение пока свое согласие не подтвердили Спасательный департамент и Департамент здоровья. Фьюк сказал, что 13 сентября через э-среду строительного регистра Фрею был отправлен список замечаний со стороны этих ведомств.

Спасательный департамент попросил предоставить изначальный проект здания, чтобы оценить противопожарную безопасность. А по оценке Департамента здоровья, помещение и вовсе непригодно для оказания амбулаторной врачебной помощи. ”Поскольку у здания нет разрешения на эксплуатацию, то мы не можем дальше рассматривать ходатайство о разрешении на деятельность. Надо ждать пока здание получит разрешение на предоставление услуг специальной амбулаторной врачебной помощи. Эта информация передана фирме. Когда они получат разрешение на эксплуатацию, то мы сможем продолжить рассмотрение ходатайства о выдаче лицензии на медицинскую деятельность”, — прокомментировал руководитель коммуникационной службы Департамента здоровья Симмо Саар.