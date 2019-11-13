Вводятся ограничения на ввоз в Эстонию из России растений, фруктов, овощей, ягод и семян

Как поясняет Департамент сельского хозяйства, новые правила и требования касаются как предпринимателей, так и частных лиц, и призваны предотвратить распространение опасных вредителей растений.

Самое большое изменение заключается в том, что прибывающим из третьих стран (стран, не входящих в ЕС, например, России) пассажиров запрещено провозить без наличия фитосанитарного сертификата растения, отрезные цветы, овощи и фрукты, садовые и лесные ягоды, а также семена.

Соответствующий сертификат выдается службой по защите растений страны-производителя, если товар безопасен и не является носителем болезней или паразитов, представляющих угрозу для страны назначения.

В качестве исключения без сертификата можно провозить 5 видов фруктов: банан, дуриан, ананас, финики и кокосовый орех.