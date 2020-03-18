Ввиду чрезвычайной ситуации MTA приостанавливает начисление процентов по налоговым задолженностям

Данная мера будет вводиться задним числом — с 1 марта до 1 мая. В то же время налоговики отмечают, что все декларации нужно подавать вовремя и при малейшей возможности — уплачивать налоги.

Министр финансов Мартин Хельме подчеркнул, что освобождение от процентов не означает освобождение от налогов. "Понимаем, что это трудное время для всех, но для функционирования государства важно, чтобы все, у кого есть хоть малейшая возможноть, платили бы налоги. В нынешней ситуации это важнее, чем когда-либо ранее", — сказал Хельме.

"Освобождение от процентов — самая быстрая и простая кратковременная мера поддержки попавших в трудное положение предприятий. Но при этом не стоит забывать, что обязанность платить налоги сохраняется", — добавил Хельме.

"Будет и дополнительная помощь предпринимателям, в работе находится более широкий пакет поддержки, который правительство огласит в ближайшие дни", — пообещал Хельме.

MTA отмечает, что предприятия должны вовремя представить все декларации (например, срок подачи декларации по налогу с оборота истекает в пятницу, 20 марта), чтобы у государства была картина ситуации, в которой находятся предприятия.

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или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

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вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!