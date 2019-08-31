Вверх или вниз? Как изменились цены на топливо в Таллинне, Риге и Вильнюсе на этой неделе

Самый дорогой бензин на этой неделе был в Таллинне, а самые низкие цены были в Вильнюсе. Самое дорогое дизельное горючее также было в Таллинне, самое дешевое - в Вильнюсе.

В Риге на этой неделе на АЗС Circle K цены на бензин 95-й марки снизились на 0,8% до 1,294 евро за литр, а цена дизельного горючего не изменилась и составила 1,214 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки и дизельное горючее подорожали на 0,6% и составили соответственно 1,185 и 1,085 за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K бензин 95-й марки стал дешевле на 2,7% и стоил в пятницу 1,316 евро за литр. Дизельное горючее подешевело на 2% до 1,296 евро за литр.

Цены автогаза в Риге и Таллинне не изменились и составили соответственно 0,565 и 0,629 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подорожал на 3,4% и стоил в пятницу 0,489 евро за литр.