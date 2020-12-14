Вторая волна коронавируса существенно сокращает расходы населения

”Мы анализируем потребительское поведение жителей Эстонии с февраля этого года, и по второй волне отчетливо видим, что осторожность в потреблении идет рука об руку с увеличением числа диагностированных случаев коронавируса. Тревожные новости вынуждают людей откладывать потребление и больше экономить, и даже предпраздничный бум расходов не может вывести потребление жителей Эстонии на уровень, сопоставимый с прошлогодним”, — комментирует нынешнюю ситуацию руководитель по анализу клиентов и даталогии в SEB Baltikum Леннарт Китт.

По сравнению с ноябрем прошлого года, в этом году покупки по карточкам снизились почти на 4%, а по сравнению с октябрем произошло падение на 5%. Сравнивая с предыдущим месяцем, больше всего сократились расходы на поездки (-23%), питание вне дома (-16%) и развлечения (-14%). При этом первая неделя декабря демонстрирует еще более резкие признаки замедления.

В то же время статистика четко показывает разницу расходов в зависимости от возраста потребителя. Пользователи студенческих карт в возрасте от 18 до 25 лет ограничили питание вне дома только на 5%, но с увеличением возраста потребители проявляют большую осторожность, а в возрастной группе 66+ наблюдается снижение более чем на 30%. В Латвии и Литве, где введены более строгие ограничения, чем в Эстонии, весь сектор готовых продуктов питания из-за ограничений, введенных в отношении мест общественного питания, пострадал соответственно на 35% и 43%.

”В этом году смелость людей в сфере потребления напрямую зависит от ситуации с коронавирусом, и если быстрое распространение болезни продолжится, нас может ожидать несколько более трудная зима в контексте здравоохранения и экономики. Мы надеемся, что более спокойный конец декабря позволит стабилизировать положение и встретить новый год в надежде на вакцину и улучшение экономической ситуации”, — добавил Леннарт Китт.