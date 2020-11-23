Вторая волна коронавируса ослабила экономику Европы

Показатель в ноябре упал до 45,1 пункта с уровня в 50 пунктов в октябре. Это самое низкое значение с мая 2020 года, отметили в IHS Markit. ”Деловая активность в еврозоне резко упала в ноябре из-за того, что европейские страны пошли на новые агрессивные меры по сдерживанию распространения коронавируса”, — говорится в отчете.
В Германии, главной экономике Европы, индекс PMI за месяц снизился с 55 пунктов до 52 пунктов. Показатель во Франции упал с 47,5 пункта до 39,9 пункта. В Италии PMI снизился с 50 пунктов до 45,1 пункта.
Когда значение индекса PMI опускается ниже 50 пунктов, это означает падение деловой активности, когда значение поднимается выше данной отметки, экономика растет.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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