Вторая волна коронавируса ослабила экономику Европы

Показатель в ноябре упал до 45,1 пункта с уровня в 50 пунктов в октябре. Это самое низкое значение с мая 2020 года, отметили в IHS Markit. ”Деловая активность в еврозоне резко упала в ноябре из-за того, что европейские страны пошли на новые агрессивные меры по сдерживанию распространения коронавируса”, — говорится в отчете.

В Германии, главной экономике Европы, индекс PMI за месяц снизился с 55 пунктов до 52 пунктов. Показатель во Франции упал с 47,5 пункта до 39,9 пункта. В Италии PMI снизился с 50 пунктов до 45,1 пункта.

Когда значение индекса PMI опускается ниже 50 пунктов, это означает падение деловой активности, когда значение поднимается выше данной отметки, экономика растет.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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