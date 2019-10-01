Вступил в силу закон, который дает доступ банкам к миллиардам клиентских денег

Закон позволит привлечь банкам - в основном Swedbank, SEB и Luminor – до 13 миллиардов евро недорогих денег, пишут "Деловые ведомости".

Около 90% всех жилых кредитов в Эстонии было выдано тремя банками - Swedbank, SEB и Luminor.ъ

Закон призван стимулировать развитие рынка капитала в Эстонии, создать новый тип эмитируемых ценных бумаг и инвестиций в них.

Закладная — это специальный вид ценной бумаги, который может быть выпущен только банками. Закладные обеспечиваются банковскими претензиями к заемщикам по ипотечным кредитам или к государственным и местным органам власти.

Банк, выдавая кредиты народонаселению, в качестве залога по кредитным договорам получает имущество своих клиентов. Чтобы получить дополнительные денежные средства, банк сможет на основе уже заключенных кредитных договоров выпустить закладную, которую продаст инвестору. Закладная, в свою очередь, будет гарантировать инвестору возврат его денег банком, а залогом этого будут служить обязательства перед банком всех заемщиков.